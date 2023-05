Künstliche Intelligenz So machen die neuen Plug-ins von ChatGPT Sie produktiver

Die Automatisierungsplattform Zapier will mit ihrem Werkzeug zahllose Büroarbeiten automatisieren. So kann man ChatGPT bitten, eine Mail an das Team zu formulieren, und diese gleich via Zapier-Plug-in in der Chatsoftware Slack zu verschicken. Auch Social-Media-Posts oder automatisierte E-Mail-Antworten sollen sich so generieren lassen.