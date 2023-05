Künstliche Intelligenz So machen die neuen Plug-ins von ChatGPT Sie produktiver

Wer dann einen neuen Chat startet, wählt oben GPT-4, die neueste Version des Sprachmodells hinter ChatGPT. Per Mouseover, also ohne Klick, wird unter dem GPT-4-Button ein Menü sichtbar, in dem man entweder die Internetsuche oder Plug-ins per Mausklick aktivieren kann. Um Plug-ins zu nutzen, müssen sie in einem Store, der im Auswahlmenü verlinkt ist, zunächst heruntergeladen und danach aktiviert werden. Dann kann es losgehen.