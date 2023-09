Messe-Neustart Die IFA lebt noch – dank Saugrobotern aus China

Neuigkeiten, soweit es sie zur IFA überhaupt noch gibt, präsentieren die einstigen Stammgäste in diesem Jahr auf externen Launch-Events irgendwo in hippen Locations in Berlin. Und auch da ist die Höhe der Innovation eher gering. Die einstige Beleuchtungssparte von Philips, bekannt für ihre vernetzten Hue-Leuchten, die vor Jahren in der Firma Signify ausgegründet wurde, kündigt an, dass sie nun auch Überwachungskameras anbietet. Wie viele andere Tech-Firmen bereits Jahre zuvor. JBL stellt vernetzte Lautsprecher vor, in denen sich die Sprachassistenten von Google und Amazon gleichzeitig steuern lassen. Und Sony, dessen Aibo-Roboterhund vor Jahren die Messegäste verzauberte, stellt ein neues Mobiltelefon vor.