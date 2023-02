Mobile World Congress Apple treibt die Branche mal wieder vor sich her

Das wachsende Angebot spiegelt sich schon jetzt deutlich in der Akzeptanz der Kunden für die Technik. Wenige Tage vor Beginn des MWC etwa meldete der deutsche Technologiespezialist Giesecke+Devrient (G+D), einer der weltweit größten Produzenten von Sim-Karten, man habe mit 100 Millionen installierten eSim einen neuen Absatzrekordwert erreicht. „Allein im vergangenen Jahr wuchs die Zahl der heruntergeladenen eSim um 40 Millionen und damit um fast die Hälfte“, sagt G+D-Vorstandscherf Ralf Wintergerst. In den Jahren zuvor sei der Zuwachs langsam und linear verlaufen, „jetzt aber stehen wir mit der Nutzerakzeptanz am Knick des Hockeystocks“.