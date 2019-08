Neue Technik gegen Mückenstiche Mit Blitz und Donner gegen Stechmücken

In Deutschland können Mücken zwar lästig sein, sogar betriebswirtschaftliche Probleme bereiten, wie Gastronomen am bayerischen Ammersee dieses Jahr erleben müssen. Dort mussten Anwohner und Touristen nach 15 Uhr aus dem Freien flüchten, weil die Mücken regelrecht über sie her fielen. Aber zumindest übertragen sie hierzulande nur selten schwerwiegende Krankheiten. Anders als in den Malariagebieten dieser Welt.