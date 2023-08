Pedelec-Vergleichstest Zwei für alle Fälle: Was ein Trekking-Pedelec bieten sollte

Was macht der Stadtmensch, den es mit dem E-Bike auch mal auf lange Touren in der Umgebung zieht und der auch kleine Fluchten auf Schotterstraßen angehen will? Er kauft sich ein Trekking-Pedelec. Denn damit lässt sich, so die Hersteller, so ziemlich alles machen. Stimmt das tatsächlich?