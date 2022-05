ProGlove: Wenn ein Handschuh die Fabrik effizienter macht

Eine neue, seit Ende des vergangenen Jahres verfügbare ProGlove-Software sammelt diese Daten, darunter etwa, wie viele Schritte ein Mitarbeiter macht und wie oft ein Scanner zum Einsatz kommt. Über spezielle Softwareanalysen und Datenauswertungen sollen ProGlove-Kunden so die Abläufe in ihrer Produktion und Logistik durchleuchten und verbessern können. „Das funktioniert im Prinzip wie Celonis für Maschinendaten“, sagt König. Im Unterschied zur Software des ebenfalls in München beheimateten Unternehmens Celonis, die vor allem Daten aus SAP-Systemen und anderen kaufmännischen Softwareanwendungen auswertet, will ProGlove sich auf die Fabrikhallen fokussieren.