 Schlaf-Gadgets: Diese Technik soll ruhigeren Schlaf garantieren

Snoo

„Schläft es schon durch?“ ist eine der meistgestellten Fragen unter jungen Vätern und Müttern. Denn am Nachtschlaf des Babys hängt auch die Erholung der Eltern. Die smarte Babywiege Snoo verspricht da Unterstützung. Sie erkennt unter anderem, wie entspannt die Säuglinge ruhen und schaukelt sie dank eines integrierten Motors – begleitet von beruhigender Musik oder Geräuschen – notfalls sachte in den Schlaf zurück. Sensoren überwachen zudem, dass das Kind korrekt auf dem Rücken liegt. Ob das den Preis wert ist für die nur rund sechs Monate, die Babys in so einer Liege liegen, muss jeder selbst entscheiden. Aber gestresste Eltern wissen: Schlaf ist manchmal Gold wert.

Preis: 1295 Dollar

Infos: https://www.happiestbaby.com/products/snoo-smart-bassinet

Bild: Presse