Spiel-Messe 2019 Wenn Brettspiel und Konsole verschmelzen

Boardgamegeek.com wiederum verfügt als weltweit größtes englischsprachiges Spieleportal für Brettspielinteressierte über eine Datenbank mit mehr als 100.000 registrierten Spielen. Glaubt man den Nerds und Spielefreaks dort, so gehören in diesem Jahr „Maracaibo“ aus der Feder des österreichischen Stardesigner Alexander Pfister aus dem deutschen Verlag DLP Games, „Cooper Island“ vom deutschen Spieleentwickler Andreas Odendahl aus dem deutschen Verlag Frosted Games sowie „Alubari: A Nice Cup Of Tea“ vom Briten Tony Boydell (Verlage: Studio H, Board Game Box) zu den aktuell am stärksten auf dem Portal diskutierten strategischen Newcomern.

In allen drei Brettspielen tauchen die Gamer in die jeweilige Epoche ein – Karibik im 17. Jahrhundert (Maracaibo), Seefahrer-Entdeckungszeitalter (Cooper Island), Teeplantagenmanagement in Darjeeling um das Jahr 1840 (Alubari) – und treten bei der Erledigung ihrer strategischen Aufgaben gegeneinander an. Die Spiele richten sich an erfahrene Kennerspieler ab 10 Jahren, die eine besondere Komplexität und eine Spieldauer von 60 bis 120 Minuten nicht scheuen.

Weiterhin erobern sogenannte Legacy-Spiele den Brettspielmarkt. Bei diesem Genre handelt es sich um Spiele, bei denen sich – abhängig von den jeweiligen Entscheidungen der Spieler – die Regeln und Komponenten von Runde zu Runde verändern und weiterentwickeln: Etwa indem man neues Spielmaterial entdeckt, das Spielebrett bemalt und beklebt oder neue Charaktere kreiert. Ein aktuell angesagtes Beispiel hierfür ist „Machi Koro Legacy“, das neue Spiel der amerikanischen Spielerfinder Rob Daviau und JR Honeycutt (Verlag Pandasaurus).