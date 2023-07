VanMoof-Pleite Wenn smarte Räder zu dummen Drahteseln verkümmern

So droht VanMoof-Käufern derzeit das gleiche Schicksal wie schon so vielen Fans vernetzter Technik zuvor. Die Liste der Opfer abgeschalteter Clouddienste ist so lang, wie die Schar der entnervten Käufer einst angesagter, dann aber vom Hersteller aufgegebener Geräte groß ist.

Google verfährt gerade mit einigen seiner vernetzten Hausgeräte, etwa der Überwachungskamera Dropcam, seines Smart-Home-Ablegers Nest, auf die gleiche Weise, wie einst mit den Smart-Home-Geräten des zuvor übernommenen Herstellers Revolv. So wie Nest damals – nur zwei Jahre nach dem Revolv-Kauf – die für die App-Steuerung von Lampen, Steckdosen oder Türschlössern benötigten Cloud-Dienste abschaltete und die Produkte damit in nutzlosen Elektronikschrott verwandelte, wird etwa die Dropcam ab April kommenden Jahres ihren Dienst verweigern.