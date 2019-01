Virtual Reality Wie künstliche Welten Unternehmen helfen

Auch der Motorsägenhersteller Stihl setzt auf Virtuelle Realität: Das schwäbische Unternehmen schult eigene Mitarbeiter und Fachhändler in einem Motorsägen-Simulator. Eine gefährliche Situation – das Fällen eines Baumes – wird in einer sicheren Umgebung geübt. Der Schulungsteilnehmer hält eine echte Säge in der Hand, auf der Sensortechnik angebracht ist. „Mit dem Simulator kann man das Baumfällen Schritt für Schritt durchgehen und wird dadurch auf den echten Wald vorbereitet“, erklärt der zuständige Stihl-Abteilungsleiter Marbod Lemke. Auch der Zeitfaktor ist ein Vorteil, denn das Training kann bei jedem Wetter und zu jeder Jahreszeit durchgeführt werden – die Übung ist also gut planbar.

Die Realität ersetzen sollen die Schulungen im virtuellen Raum nicht, vielmehr sollen sie das Training ergänzen. „Mit dem VR-Programm können Bewegungsabläufe in Ruhe geübt werden, die in der Praxis schnell ablaufen müssen“, erklärt Lars Tiedermann. Er hat das Programm „Eve“ mitentwickelt, mit dem die Bahn-Mitarbeiter lernen. Es geht bei den Arbeitsschritten nicht nur um den Hublift für Rollstuhlfahrer, sondern zum Beispiel auch um das Öffnen virtueller Bugklappen zum Abschleppen eines Zuges. Ab diesem Jahr sollen Auszubildende mit der VR-Brille auch üben, Waggons zu kuppeln.