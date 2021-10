Von Gute-Nacht-Geschichte bis Schlafroboter Mit Schlaf Geld verdienen

Calm entwickelte daraus Gute-Nacht-Audio-Geschichten, zwischen 25 und 40 Minuten lang, untermalt mit Geräuschen und Musik. Einer der prominentesten Vorleser ist Oscar-Preisträger Matthew McConaughey, der mit seiner sonoren Stimme bereits Millionen von Calm-Nutzern in den Schlaf gewiegt hat. In dem heiß umkämpften Markt für Meditation hat sich Calm so in einer wertvollen Nische etabliert und dafür 191 Millionen Dollar eingesammelt. Die zwei-Milliarden-Dollar Bewertung erklärt sich daraus, dass Software hochprofitabel ist und sich schnell weltweit skalieren lässt – ohne etwa die hohen Kosten für die Rückgabe von Matratzen und Co.



Auf den Rängen mit rund 500 Millionen Dollar folgen Matratzen-Anbieter wie Eight Sleep, das eine „Fitness-Matratze“ – im Tech-Slang Pod benannt – offeriert. Als eine Kombination aus Memory-Schaum und Wasserbett misst die Matratze über integrierte Sensoren auch gleich Körpertemperatur, Herzschlag und Atemfrequenz und passt über gekühltes beziehungsweise gewärmtes Wasser die Temperatur des Bettes entsprechend an.