Galaxy S9 auf dem Mobile World Congress: Das kann Samsungs neue Kamera mit Telefonfunktion

Wie zeigt man die Funktionen einer Kamera? Indem man sie vorführt. Und so filmte ein Samsung-Manager, wie ein Kollege Wasser in ein Glas goss – was in der Superzeitlupe spektakulärer aussieht, als es sich anhört. Er machte ein Selfie, woraus das Gerät ein individuelles Emoji erstellte, das seinen Gesichtsausdruck nachmachte. Und die Regie schaltete kurzzeitig das Licht aus, damit ein Galaxy S9 ein Foto machen konnte – als Beweis, dass es mit schlechter Beleuchtung klarkommt.