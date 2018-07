Gaming: Das Smartphone löst den PC als beliebteste Spiele-Plattform ab

BerlinDas Smartphone ist in Deutschland laut dem Branchenverband Game inzwischen die beliebteste Plattform für Spiele. Erstmals hätten die mobilen Geräte damit den PC überrundet, teilte der game am Dienstag mit. Erhebungen der Gesellschaft für Konsumforschung GfK zufolge spielten 18,2 Millionen Menschen 2017 auf ihren Smartphones, ein Plus von 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.