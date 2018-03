Ackerbau in der Stadt: Architekt entwirft vertikale Reisfarm

Die Philippinen sind ein gutes Beispiel dafür, was steigende Reispreise anrichten könnten. 90 Prozent der Einwohner des Inselstaates gelten hier als arm und sie ernähren sich hauptsächlich von Reis. Im Schnitt verspeisen sie pro Kopf 100 Kilogramm pro Jahr, in Deutschland sind es laut dem Statistischen Bundesamt gerade mal drei Kilo. Steigende Reispreise können hier also verheerende Folgen haben.