Batman: Ist sein nächstes Auto ein Hybrid?

Mit Erscheinen des nächsten Batman-Kinofilms Batman vs. Superman: Dawn of Justice im Jahr 2016 könnte sich das ändern. Denn in dem x-ten Remake des Superhelden-Streifens bekommt nicht nur Batman selbst, der von Ben Affleck dargestellt wird, ein Update. Nein, auch sein fahrbarer Untersatz, das berühmte Batmobil, könnte maßgeblich umgestaltet werden.