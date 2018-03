Wirtschafts-Staatssekretär Rainer Baake gibt seinen Posten wegen der Klima- und Energiepolitik der neuen Koalition auf. Baake habe um seine Entlassung gebeten, bestätigte das Ministerium am Montag in Berlin. Der Schritt kommt nicht überraschend, da Baake ein Parteibuch der Grünen hat und es schon als ungewöhnlich galt, dass er in einem SPD-geführten Ministerium die Energiepolitik verantwortete. Der damalige Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel hatte ihn in das Ressort geholt.