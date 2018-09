Entsorgungsindustrie Abfallriese Remondis kauft den Grünen Punkt

Die dualen Systeme stehen seit Jahren unter Druck, da schwarze Schafe am Markt Müllmengen kleinrechnen und so Kosten drücken - tatsächlich ist also mehr Verpackungsmüll in den Tonnen und Säcken als gemeldet. Das schadet anderen dualen Systemen, da Kosten zur Abfallabholung und Sortierung auf alle Systeme verteilt werden. Eine neue Instanz, die im Januar ihre Arbeit aufnimmt, soll mehr Transparenz bringen und diese Probleme beseitigen - das ist ein Grund für den Optimismus von Remondis. Durch den Kauf von DSD wird das Unternehmen nun mit einem Schlag Marktführer auch bei den dualen Systemen.