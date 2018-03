Erderwärmung: CO2 beschleunigte Eiszeit-Ende

Einer der Abgeordneten, der Republikaner Joe Barton aus Texas, zog damals eine wissenschaftliche Studie aus der Tasche und ging Gore direkt an. Das Papier zeige, so der Politiker, dass in der letzten Eiszeit die Temperaturen gestiegen seien und dann erst mit rund 800 Jahren Verspätung die Konzentration des CO2 in der Atmosphäre.

Damals war diese Aussage nicht einmal falsch. Nun zeigt eine Studie des Glaziologen und Eisforschers Frédéric Parrenin von der französischen Universität Grenoble, dass es kaum einen Zeitunterschied zwischen der Erwärmung und dem Anstieg der CO2-Konzentration gab. Seine Studie, an der neun Co-Autoren mitwirkten, erschien am 1. März im renommierten Wissenschaftsmagazin Science (hier die Studie als PDF ).