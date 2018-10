Erderwärmung Klimaforscher präsentieren Report zu 1,5-Grad-Ziel

Dieses Szenario beruht auf Daten des jüngsten Reports des Weltklimarates IPCC von 2014 und ist eines von vielen ähnlichen, die Forscher in den vergangenen Jahren erstellt haben. Ob die Menschheit die Erderwärmung vielleicht doch noch bei 1,5 Grad bremsen kann und was dazu alles zu tun ist, das will der Weltklimarat nun in einem Sonderreport erläutern. Ein Kernteam von 91 Autoren und 250 weitere Forscher haben laut IPCC-Deutschland 6000 Publikationen von rund 24 000 Experten analysiert. Der resultierende Text soll ab diesem Montag mit Vertretern aller 195 IPCC-Mitgliedsländer in Incheon (Südkorea) debattiert und am 8. Oktober veröffentlicht werden.