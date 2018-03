Ernährungsdebatte: Schaden Vegetarier dem Klima mehr als Fleischesser?

Bei frischem Gemüse fallen durchschnittlich nur 153 Gramm CO2 pro Kilogramm an. Das sind über 80 Mal weniger als bei einem Rindersteak und 22 Mal weniger als bei Schwein und Geflügel. Denn das CO2 aus der Gemüseproduktion fällt vor allem beim Transport und nicht in der Produktion an. Und da Gemüse und Obst oft regional eingekauft wird, sind die Wege kurz – exotische Früchte ausgenommen.