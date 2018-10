Ernteverluste WWF warnt vor Verschwendung von Brot

Auch angesichts der Ernteverluste nach langer Trockenheit in diesem Jahr hat die Umweltstiftung WWF vor Verschwendung von Brot und Backwaren gewarnt. „Zukünftig sollten und können wir es uns schlichtweg nicht mehr leisten, Ackerland in diesem Ausmaße zu beanspruchen, um das darauf angebaute Getreide als Brot, Croissants oder Törtchen in den Müll zu werfen“, erklärte WWF-Experte Jörg-Andreas Krüger am Donnerstag.