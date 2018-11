„Es ist absolut möglich“ EU-Klima-Kommissar will C02-Ausstoß auf null senken

EU-Klima-Kommissar Miguel Arias Canete will den Ausstoß von Treibhausgasen in der Europäischen Union bis 2050 auf null reduzieren. „Es ist absolut möglich“, sagte Canete. „Sicher, es werden viele Investitionen nötig sein. Es werden viele Bemühungen nötig sein, aber es ist machbar.“ Die EU-Kommission will am Mittwoch ihre Klima-Strategie bis zum Jahr 2050 vorstellen. Darin sind acht Szenarien enthalten, wie die EU klimaschädliches CO2 zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 senken will. In zwei der Szenarien wird von eine klimaneutrale EU angepeilt.