Für Erdvermessung : Deutsch-amerikanische Satelliten ins All gestartet

Zwei deutsch-amerikanische Forschungssatelliten sind an Bord einer Rakete des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All gestartet. Am Dienstag (Ortszeit) hob die Rakete vom Typ Falcon 9 mit den beiden Satelliten von der Luftwaffenbasis Vandenberg in Kalifornien ab. Kurze Zeit später hätten die beiden von Airbus gebauten rund 600 Kilogramm schweren Satelliten erste Kommunikationssignale gesendet.