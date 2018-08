High-Tech-Farm: Obst und Gemüse kommen in Südkorea aus dem Tunnel

Hinter der blauen Mauer um einen früheren Straßentunnel bietet sich ein unerwarteter Anblick: eine riesige, in rosafarbenes Licht getönte Indoor-Plantage. Obst und Gemüse wachsen dort als Hydrokulturen in übereinander gelagerten Ebenen und werden anstelle von Sonnenlicht mit neon-pinkfarbenen Leuchtdioden angestrahlt. Bei der High-Tech-Farm in Südkorea handelt es sich nach Angaben der Betreiber um die erste Anlage der sogenannten vertikalen Landwirtschaft in einem Tunnel. Mit einer Fläche von 2300 Quadratmetern ist es auch die größte Plantage in einem Gebäude in dem Land und eine der größten weltweit.