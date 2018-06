Die Kommission soll bis Ende des Jahres einen Ausstiegspfad aus der Stromgewinnung aus Kohle vorschlagen, Enddatum inklusive. Politik, Arbeitnehmer, Arbeitgeber, und Umweltverbände sitzen zusammen am Tisch. „Hier gehen über 300 Jahre stolze Braunkohle-Bergbautradition absehbar zu Ende“, sagte Schulze. „Nur ein sozial gerechter Wandel wird erfolgreich sein.“ Das gelte nicht nur innerhalb der Staaten, sondern auch zwischen den Staaten. Neue finanzielle Zusagen kann Schulze keine machen, das dürfte - wenn überhaupt - Sache von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sein, die am Dienstag sprechen soll. Immerhin erneuerte Schulze das deutsche Versprechen, bis 2020 vier Milliarden Euro für die „Klimafinanzierung“ aufzubringen, und bekräftigte die Ankündigung der Industrieländer, ab 2020 zusammen 100 Milliarden aus öffentlichen und privaten Mitteln für Klimaschutz und -Anpassung in ärmeren Ländern zu geben. Geld ist ein Dauer-Streitthema in der Klimadiplomatie. Unter der Erderwärmung und ihren Folgen, steigenden Meeresspiegel und extremen Wetterlagen, leiden vor allem die armen Länder.