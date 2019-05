Klimaschutz: Global denken, lokal handeln

Eigentlich plätschern etwa 200 Bäche und Flüsschen durch Solingen. Doch die Industrietradition der für ihre Messer und Scherenklingen bekannten Stadt in Nordrhein-Westfalen hat sie über die Jahrzehnte in enge Kanäle und Rohre gepresst – sie fließen unterirdisch durch die versiegelte Innenstadt. Starkregen hat deswegen immer wieder für Überflutungen gesorgt. Das zu eng gewordene Kanalnetz kann das viele Wasser nicht fassen. Solingen baut deswegen konsequent und schon seit Jahren nach und nach um: In immer mehr Stadtteilen wird deshalb Regenwasser nicht mehr in die längst zu enge Kanalisation gepumpt, sondern versickert langsam in offenen Grünflächen und Mulden. Zusätzlich werden die Bäche renaturiert; steigt das Wasser über die Ufer, kann es in Auen abfließen.