Luftqualität: Europäer können aufatmen

In Ländern mit hohen Einkommen - Europa, USA und Kanada, Australien und Neuseeland - ist die Luft am besten. Anderswo ist es jedoch nicht gut um sie bestellt. Sieben Millionen Menschen sterben weltweit im Jahr durch verpestete Luft, schätzt die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in einem neuen Bericht. Das entspricht den Schätzungen von vor zwei Jahren. Neun von zehn Menschen weltweit atmeten verpestete Luft ein. Mehr als 90 Prozent der Todesfälle kämen dabei in Ländern mit niedrigen oder mittleren Einkommen vor, vor allem in Asien und Afrika. „In vielen Mega-Städten der Welt liegt die Schadstoffbelastung fünf Mal so hoch wie von der WHO empfohlen“, sagte Maria Meira, WHO-Direktorin für öffentliche Gesundheit.