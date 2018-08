Malve statt Mais Mit „Bienenstrom“ in die Zukunft?

Zusammen mit zehn Kollegen nimmt Hiller an einem Pilotprojekt teil und baut statt Monokulturen verschiedene Blühpflanzen an. Die Landwirte schaffen so auf insgesamt 14 Hektar Eldorados für Schmetterlinge, Schwebfliegen, Hummeln und kleine Säugetiere. „Die Wiese sieht alle 14 Tage anders aus“, sagt Hiller. Zum einen will er etwas gegen das Insektensterben tun. „Da stehen wir Landwirte ja schnell im Fokus.“ Zum anderen will er die Mahd für die Biogasproduktion verwenden. Allerdings bringen die blühenden Wildkräuter voraussichtlich weniger Biomasse als etwa herkömmliche Maispflanzen. Die Ausbeute an Ökostrom ist daher geringer.