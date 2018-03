Nachhaltigkeit: Fairphone schon vor Auslieferung ein Renner

Zudem sollen möglichst alle Schritte in der Wertschöpfungskette transparent gemacht werden. Dazu führt Fairphone nun ein Life-Cycle-Assessment, also eine Ökobilanz durch. „Zunächst einmal wollen wir damit herausfinden, welche Auswirkungen unser Smartphone auf die Umwelt hat. Und dann hilft es uns natürlich, uns auf die ökologischen Hot-Spots in der Produktion zu fokussieren“, schreibt der wissenschaftliche Mitarbeiter Artur Szilagyi in einem Blogpost. Die ersten Auswertungen werden aber frühestens in zwei bis drei Monaten erwartet.