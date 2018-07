Neues Abkommen Schiffe sollen umweltgerechter abgewrackt werden

Der Verband Deutscher Reeder (VDR) begrüßte es, dass Deutschland als Heimatland der viertgrößten Handelsflotte der Welt nun den Entwurf für ein Ratifikationsgesetz vorgelegt habe. „Wir brauchen diese internationale Regelung, denn Schifffahrt ist eine globale Industrie“, sagte Ralf Nagel, geschäftsführendes Präsidiumsmitglied im VDR. „Dutzende Werften an den Recycling-Standorten in Südostasien haben in den letzten Jahren kräftig in Umweltschutz und Arbeitssicherheit investiert, um die Standards der Konvention erfüllen zu können. Jetzt muss sie endlich verbindlich werden.“