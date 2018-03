News: Bundesregierung verabschiedet Programm für nachhaltigen Konsum

Das Programm nennt konkret sechs Felder, in denen Handlungsbedarf besteht: In der Mobilität sollen Busse und Bahnen attraktiver gemacht werden und Autokäufern Informationen zum Schadstoffausstoß leichter zugänglich gemacht werden. Bei der Ernährung geht es darum, Abfall zu senken und mehr Menschen zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. „Auffällig ist, dass bei vielen Menschen, das Wissen über gesunde Ernährungsweisen vorhan­den ist, es aber an der praktischen Umsetzung dieses Wissens im Alltag fehlt“, schreibt die Bundesregierung im Programm. „Es sind des­halb Bedingungen zu schaffen, die einen gesunden Lebensstil fördern.“ Das soll beispielsweise durch Bildung in Kitas und Schulen passieren. Im Bereich Wohnen sollen Verbraucher angeregt werden, energieeffiziente Geräte zu kaufen. Aufklärung über die Produktionskette und Nachhaltigkeitssiegel sollen bei Kleidung für nachhaltigeren Konsum sorgen. Andere Bereiche, die das Programm untersucht, sind Arbeit und Freizeit.