News: Hendricks beim AKW-Rückbau

AKW-Rückbau: Umweltministerin Barbara Hendricks hat Lubmin besucht, wo seit fast 20 Jahren ein AKW zurückgebaut wird. Die Kosten gehen in die Milliarden, die Arbeiten dauern an. Es fehlt nicht nur an Lagermöglichkeiten für radioaktives Material, sondern auch an Nachwuchs. Junge Menschen wollten sich nicht mit Kernkraft befassen. Der Rückbau wird Deutschland aber lange beschäftigen und das gewonnene Know-How könnte, so Hendricks, vielleicht auch ein Exportschlager werden.