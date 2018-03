News: In den Weltmeeren schwimmen 270.000 Tonnen Plastikmüll

Plastikmüll: Auf den Weltmeeren treiben laut einer neuen Schätzung mehr als fünf Billionen Plastikteile mit einem Gesamtgewicht von fast 270.000 Tonnen. Das sei so viel Abfall, wie nicht einmal in 38.500 Müllwagen passe, schreiben die Autoren einer Studie, die das Fachjournal Plos One veröffentlichte. (Die Zeit)