Indiens Kampf gegen die Plastikflut

Wie Aditya Mukarji. Der Schüler schaut nicht nur auf Umweltverträglichkeit beim Einkaufen, sondern macht auch andere mobil. Seit März drängt er gefragte Restaurants und Hotels in und um Neu Delhi, die allgegenwärtigen Plastikstrohhalme durch Papierröhrchen zu ersetzen. Anstoß für ihn war ein Video, auf dem eine Meeresschildkröte zu sehen war, in deren Nase ein Strohhalm aus Plastik feststeckte.

„Die Leute hören eher auf Kinder, wenn sie Umweltsorgen vortragen“, ist die positive Erfahrung des Jugendlichen. Seit Beginn seiner Kampagne wurden mehr als 500 000 Plastikstrohhalme eingespart.

Zum Weltumwelttag bekommt das Thema Plastikmüll mehr Aufmerksamkeit als sonst. Quer durch Indien standen Umwelttreffen ebenso auf dem Programm wie Säuberungsaktionen entlang des Yamuna. Viele Restaurants haben zugesagt, für den Tag auf Plastikgeschirr zu verzichten. Vielleicht machen zumindest einige davon auch noch am Mittwoch so weiter.