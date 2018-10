Ökostrom soll zu Gas werden Netzbetreiber planen 100-Megawatt-Anlage in Ostfriesland

Nach Angaben der Organisatoren des jüngsten Projekts wurde die Umwandlung von Ökostrom in „grünes“ Gas in dieser Größenordnung bisher noch nicht in Angriff genommen. Insgesamt sind in Deutschland jedoch knapp drei Dutzend Projekte bekannt, die sich in unterschiedlichen Ansätzen mit der Produktion von Kraftstoff auf der Basis von Ökostrom befassen. Die Volkswagen-Tochter Audi etwa betreibt im Emsland bei Werlte bereits eine „Power to Gas“-Anlage, mit deren Produktion 1500 Autos klimaneutral fahren können.