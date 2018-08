Offensive gegen den Abfall Handel kämpft mit Laser-Tattoos und Flat Skin gegen Verpackungsmüll

Konkurrent Lidl hatte schon im Februar angekündigt, den Plastikeinsatz in Deutschland durch Änderungen an den Verpackungen der Eigenmarken-Produkte bis 2025 um mindestens 20 Prozent drücken zu wollen. „Wir analysieren seit längerer Zeit in enger Abstimmung mit unseren Lieferanten sehr sorgfältig, wo wir auf Plastik ganz verzichten oder wo wir auf alternative Verpackungsmöglichkeiten zurückgreifen können“, sagte Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei Lidl Deutschland. Dabei wird auch an zahlreichen kleinen Schrauben gedreht. So wurde beispielsweise vor kurzem die Foliendicke einiger Toastbrot-Verpackungen bei Lidl um 25 Prozent reduziert. Und auch bei Fleisch setzt das Unternehmen auf neue materialsparende „Flat-Skin-Verpackungen“, die den Kunststoffverbrauch pro Teil um rund 60 Prozent verringern. Das Fachblatt „Lebensmittel Zeitung“ bezeichnete die Discounter erst kürzlich als „Tempomacher“, die sich in Sachen Nachhaltigkeit ein „Kopf-an-Kopf-Rennen“ lieferten.