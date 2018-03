Online-Abstimmung: Froschquaken auf Borneo ist der schönste Klang der Welt

"Vor allem, wenn man sich den Klang mit Kopfhörern anhört, kann man sich die Umgebung vorstellen, in der die Aufnahme enstanden ist", sagt Andersson in einem Gespräch mit Wettbewerbsinitiator Treasure, das bei Soundcloud zu finden ist. Für Andersson haben Audio-Aufnahmen eine ganz besondere Qualität: "Geräusche halten einen Ort auf eine Weise fest, wie Fotos das nicht können", sagt Andersson. In Klängen könne er Zeit festhalten und diese mit sich nach Hause nehmen. Beim Hören der Aufnahmen brächten diese ihn beispielsweise direkt in den Urwald, sagt Andersson, der in Sydney lebt.