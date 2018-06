Deswegen sei die Kommission für die Vorbereitung des Kohleausstiegs so wichtig, die kommende Woche ihre Arbeit aufnimmt. Die Aufgabe sei, den vom Strukturwandel betroffenen Menschen zu sagen: „Passt auf, es wird sich etwas ändern. Aber wir denken zuerst an euch, und nicht nur an die CO2-Emissionen.“ Auch in anderen Bereichen sieht Merkel Nachholbedarf: „Unser großes Sorgenkind in Deutschland ist der Verkehr“, sagte sie. Der Altbau-Bestand sei ein „schlafender Riese“, Sanierungen könnten viele Emissionen einsparen. In der Landwirtschaft rechnet Merkel nach eigenen Worten noch mit vielen Streitigkeiten.