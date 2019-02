„Sicherheitsrisiko für Menschen und Umwelt“ Es mangelt an Unfall-Statistiken über Windräder

In knapp 180 Metern Höhe befinden sich inzwischen die Naben der höchsten Windkraftanlagen. „An Brandherde in derart großen Höhen kommen wir nicht heran“, sagt Silvia Darmstädter vom Deutschen Feuerwehrverband in Berlin. Mit Standard-Drehleitern wären nur gut 20 Meter zu schaffen. Letztlich verhindert aber die Gefahr durch abbrechende Bauteile Löscheinsätze in der Nähe.