Streit um Öl: Der „Krabbenkrieg“ vor Spitzbergen

Dass man über Fischfang durchaus heftig streiten kann, zeigt die Vergangenheit. Berüchtigt sind die sogenannten Kabeljaukriege, die in den 1970er Jahren zwischen Großbritannien und Island tobten. Island wollte seine Fischereigrenzen ausweiten, was zu teils rabiaten Zusammenstößen britischer Trawler mit isländischen Schiffen führte. Netze wurden durchgeschnitten, Boote gerammt. So handgreiflich muss es diesmal nicht werden. Bei der EU-Kommission heißt es zumindest, man sei bereit die Gespräche fortzuführen.