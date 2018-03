Studie: Klima ließe sich mit 36 Milliarden Dollar pro Jahr retten

Für diese Rechnung gibt es ein Vorbild. Der sechs Milliarden Dollar schwere Klima-Technologie-Fonds der Weltbank zieht pro investiertem Dollar acht Dollar private Ko-Finanzierung an. Das Geld fließt in der Regel in grüne Energie, nachhaltige Infrastruktur und nachhaltige Wachstumsprogramme - alles Felder, in die vermehrt investiert werden muss, um die Klimaziele noch zu erreichen.