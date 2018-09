Studie Klimaschutz braucht schnelles Aus für Diesel und Benziner

Dabei gingen sie davon aus, dass die Neuwagen klimafreundlicher werden, also weniger Sprit verbrauchen, und dass private Pkw auch in Zukunft eine so wichtige Rolle spielen wie heute. Selbst im Fall eines Neuzulassungsstopps für Diesel, Benziner und Hybrid-Pkw wären diese noch bis in die 2040er-Jahre hinein auf den Straßen in Europa unterwegs. Zusätzlich sei es deswegen auf jeden Fall notwendig, weniger Auto zu fahren und auf andere Verkehrsmittel umzusteigen.

Der Budget-Ansatz ist umstritten, da im Pariser Klimaabkommen nicht festgelegt ist, welche Menge CO2 welcher Weltregion noch zusteht – das haben die DLR-Experten selbst berechnet. Sie betrachten zudem nur die Treibhausgas-Emissionen beim Fahren und lassen außen vor, dass auch bei der Stromproduktion für E-Autos oder der Herstellung synthetischer Treibstoffe Treibhausgase entstehen könnten.