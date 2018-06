Spuren des Klimawandels ziehen sich quer durch die USA

Statistiken aus den vergangenen 30 Jahren, die die AP auswertete, ergaben ebenso ein klares Bild vor Ort in den Vereinigten Staaten. Demnach stiegen die Temperaturen quer durchs Land, in Atlantic City in New Jersey ebenso wie in Des Moines in Iowa oder in Yakima in Washington. Das Thermometer zeigte dort im Durchschnitt 1,6 bis 1,8 Grad Celsius mehr als 1988. „Ein halbes Grad oder ein Grad mag sich nicht viel anhören, aber wenn man sein Thermostat um diesen Wert verändert, macht sich das doch deutlich beim Wohlbefinden bemerkbar“, sagt NOAA-Klimaexperte Deke Arndt. Und dabei seien die globalen Durchschnittswerte nur ein Teil der Geschichte. „Es geht um die Extreme, die mit diesen Veränderungen kommen.“