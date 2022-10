Teelichtofen im Test Teures Heizen: Erwärmt eine Teelichtheizung einen Raum?

Nein. Denn eine physikalische Regel namens „Energieerhaltungssatz“ besagt, dass sich die Energiemenge in einem abgeschlossenen System mit der Zeit nicht ändert. Bedeutet im Klartext: Teelichter geben immer die gleiche Energiemenge ab, egal ob ein Tontopf drüber gestülpt wird oder nicht. Es sollte also egal sein, ob vier Kerzen frei im Zimmer stehen oder sich in einem Teelichtofen verbergen – die mögliche Heizleistung ist immer die gleiche. Ein übliches Teelicht hat lediglich eine Heizleistung von 30 bis 40 Watt.