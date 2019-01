 Umfrage zu Umweltbewusstsein: Die Fluglust der Deutschen ist ungebrochen

Der Umfrage zufolge sind 43 Prozent der mehr als 2000 Befragten im vergangenen Jahr mindestens einmal in den Urlaub geflogen. Von den Fluggästen berichtete wiederum fast jeder dritte (31 Prozent), auf der Flugreise Ärger gehabt zu haben. Am häufigsten wurden Verspätungen, Flugausfälle und Gepäckverlust beklagt. Trotz Ärger und Skepsis zu den Umweltfolgen scheint die Fluglust der Deutschen ungebrochen. Von allen Befragten wollten im neuen Jahr nur vier Prozent seltener in den Urlaub fliegen als 2018. 33 Prozent wollten häufiger das Flugzeug für ihre Reisen nutzen und 20 Prozent gar nicht. Eine große Gruppe von 43 Prozent hat sich noch keine Gedanken dazu gemacht.