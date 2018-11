Umweltfreundliche Bestattung „Ein Drittel unserer Särge sind schon bio“

Bei Vollholz-Eichensärgen mit natürlich geölter Oberfläche wuchs der Marktanteil nach einer aktuellen Marktumfrage des Verbandes bundesweit von 25 Prozent 2016 auf aktuell etwa 40 Prozent.



Anzüge für den Toten mit hohem Kunstfaseranteil sind nach Beobachtungen des Verbandes zunehmend tabu - es gebe inzwischen zahlreiche Firmen, die biologisch abbaubare Kleidung für Verstorbene anböten. Dafür gäben Angehörige - je nach Produkt - auch mehr Geld aus: Bio-Produkte müssen nicht in jedem Fall teurer sein, manche kosteten aber im Schnitt bis zu einem Fünftel mehr, sagt Stahl.



In Deutschland gibt es nach den Zahlen des Verbandes jährlich rund 930.000 Todesfälle. Etwa zwei Drittel der Toten werden verbrannt. In knapp einem Drittel der Fälle entscheiden sich die Angehörigen für eine Erdbestattung. Daneben gebe es aber zunehmend individuelle Bestattungswege wie Seebestattungen, das Verstreuen der Asche oder Bestattungen in Friedwäldern, berichtet Stahl.