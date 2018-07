Umweltvorschrift Massenhaft illegale Ozonkiller in chinesischen Schaumstoffen

Forscher um Stephen Montzka von der National Oceanic and Atmospheric Administration in Boulder (Colorado, USA) hatten nach einem Bericht im Fachblatt „Nature“ vom Mai eine neue, illegale Quelle befürchtet, nachdem sie verdächtig hohe Messwerte der Chemikalie in der Atmosphäre entdeckt hatten. Die Recherchen der Ermittler in China bestätigen jetzt diese Erkenntnisse.