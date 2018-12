 UN-Klimakonferenz: Internationale Klimaschutz-Regeln stehen

Erst zähe Marathon-Verhandlungen, dann große Erleichterung: Drei Jahre nach der historischen Einigung auf das Pariser Klimaabkommen haben fast 200 Staaten Regeln für seine praktische Umsetzung beschlossen. Der Chef der UN-Klimakonferenz in Polen, Michal Kurtyka, besiegelte den Kompromiss des Plenums am Samstagabend in Kattowitz (Katowice) mit einem Hammerschlag. Die Klimaverhandler applaudierten, manche fielen sich in die Arme. Jubel gab es aber keinen. Umweltverbände zeigten sich unzufrieden und mahnten zu mehr Klimaschutz und Solidarität mit armen Ländern an.