Verpackungsmüll Handel unterstützt Schulzes Ziele für weniger Verpackungen

Die Umweltschutzorganisation WWF sieht bei dem Problem die Produzenten in der Pflicht. „Deutschland gehört zu den Top-Verursachern von Verpackungsmüll in der EU“, sagte Heike Vesper, Leiterin des internationalen Meeresschutzbüros des WWF in Hamburg, der dpa. „Oberste Priorität muss daher immer sein, erst gar nicht so viel Verpackungen zu produzieren. Und wenn Verpackungen nicht zu vermeiden sind, dürfen sie zumindest keine Stoffe und Stoffverbindungen enthalten, die das spätere Recycling stören.“



Neben den Produzenten sei aber auch die Bundesregierung in der Pflicht, die über ein Gebührensystem bessere Anreize zur Vermeidung und zum Recycling schaffen könne. „Freiwillige Selbstverpflichtungen und nationale Gesetze sind wichtig, aber nicht ausreichend, denn das Problem kennt keine Grenzen.“ Deshalb bräuchte es eine globale Konvention, die weltweit die Müllreduktion und ein verbessertes Abfallmanagement gesetzlich vorschreibt. „Dafür muss sich Svenja Schulze auf der anstehenden UN-Umweltkonferenz in Nairobi einsetzen.“



Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter kritisierte die angestrebten freiwilligen Lösungen als nicht ausreichend. „Ziel muss sein, dass der Verpackungsabfall in Deutschland bis 2030 halbiert wird“, sagte Hofreiter der „Augsburger Allgemeinen“ (Mittwoch).